Advertisements

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاربعاء، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الخميس المقبل الموافق 17 يونيو 2021 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 يونيو 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، مما تؤدي الي أنخفاض الرؤية الافقية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل علي السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا علي شمال البلاد وحتي شمال الصعيد ومعتدل علي جنوبا.

غدًا الخميس:

نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

يوم الجمعة المقبل:

نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

يوم السبت المقبل:


نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأحد المقبل:

نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

يوم الاثنين المقبل:

نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء.

يوم الثلاثاء المقبل:

نشاط الرياح علي المناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل
تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

أخبار تهمك

كورونا يضرب كوبا أمريكا خلال 48 ساعة فقط!

منذ ساعتين

30 يونيو .. الاطلاع علي دعوى تطالب عبدالناصر زيدان بـ10 ملايين جنيه

منذ أقل من ساعة

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

منذ حوالي 17 ساعة

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي يوافق على انضمامه للزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- الأهلي يُعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ يومين

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يُحدد بديل فرجاني ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

حلا شيحة تدعم فتاة المطار:"عيب اوي اللي بيحصل ده"

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

ريال مدريد يسعى لضم نجم تشيلسي

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يحسم موقفه النهائي من بقاء حفني في الزمالك

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

12:46 م

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

08:09 ص

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

11:33 م

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

10:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة