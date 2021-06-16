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بالورود.. مطار الغردقة الدولي يستقيل أول رحلة قادمة من مطار خالد بالرياض (فيديو)

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 04:18 م
بوابة الفجر
محمد طه
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إستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم الأربعاء، أول رحلة طيران قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأفادت مصادر بالشركة المصرية للمطارات انه تم استقبال الركاب بالورود وذلك فور وصول الطائرة وقدم فريق العلاقات العامة كافة سبل الدعم لتسهيل إجراءات الوصول
.

وأكد المصدر أنه تم الالتزام بالإجراءات الوقاية والاحترازية ومن المقرر أن تسير الشركة 3 رحلات أسبوعيًا حتى انتهاء الموسم الصيفي.

وفى سياق متصل قام فرق من الحجر الصحى بالمطار، بالتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والتأكد من جميع من كان على متن الطائرة حاملين التحاليل الطبية اللازمة.

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