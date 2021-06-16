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محافظ بورسعيد وأعضاء وفد الإدارة المحلية بالبرلمان يتفقدون الميناء البري الجديد والحديقة الدولية

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، يرافقه أعضاء وفد الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى،عقب لقاء موسع بديوان عام المحافظة، ميناء بورسعيد البري الجديد بحي الضواحي، وذلك فى إطار زيارة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمحافظة بورسعيد، لمتابعة مختلف مشروعات التطوير الجارية فى بورسعيد. 

واستعرض المحافظ جهود تنفيذ الميناء البرى الجديد، لافتا أنه جرى تصميمه على أعلى طراز كونه يمثل مدخل بورسعيد من ناحية الجنوب، ويعتبر واجهة حضارية أمام الزائرين، كما سيوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل الحركة ويمنع التكدس، فضلا عن الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد، ويمثل طفرة فى خدمات النقل بالمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن حى الضواحى شهد نقلة نوعية فى أعمال التطوير والتنمية وتحويل المناطق العشوائية إلى مناطق حضارية، لافتا أن مدخل بورسعيد الواقع فى نطاق حى الضواحى أصبح يعكس مدى التطور الحضارى ببورسعيد خلال السنوات الأخيرة.

ومن جانبه، أشاد رئيس وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشروع الميناء البرى الجديد، والذى يؤكد على التقدم الخدمى والتنموى الذى حققته المحافظة فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن أعمال تطوير الطرق بالضواحى تساهم فى جعل الحى من أرقى احياء بورسعيد ويوفر حياة كريمة للمواطن، ويتماشى مع كون بورسعيد مدينة نموذجية من الطراز الأول.

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