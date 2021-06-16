الزمالك يُحدد بديل فرجاني ساسي

يسعي مجلس إدارة نادي الزمالك، لضم المحترف المغربى إدريس فتوحى، لاعب أهلى جدة السعودى، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث تقدم بعرض بلغت قيمته مليون و200 دولار لإقناع اللاعب للانضمام إلى القلعة البيضاء.





ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، إلى أن جهاز الكرة بالنادي قام بجس نبض اللاعب وعرض عليه الانضمام للقلعة البيضاء، مقابل الحصول على مليون و200 ألف دولار في الموسم بحد أقصى.





ويعتبر فتوحي من الأسماء المرشحة بقوة للانضمام للفارس الابيض خلال الصيف المقبل لخلافة التونسي فرجانى ساسى.





ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي أسوان، في تمام التاسعة مساء الخميس على ستاد القاهرة الدولي في إطار الجولة 26 من الدوري الممتاز.



