رئيس هيئة الاستثمار يلتقي بأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بندر بن العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، و بدر إبراهيم البدر، الرئيس التنفيذي لبرنامج ريادة الشركات الوطنية السعودية، وممثلي أكثر من 14 شركة سعودية تعمل في السوق المصري في مختلف القطاعات، ومنها: الزراعة، الصناعة، السياحة، العقارات، الأدوية، الاتصالات، الطاقة، وتجارة التجزئة، وتطرق اللقاء لبحث زيادة الاستثمارات السعودية في مصر والتي تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وتخدم الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتذليل التحديات التي تواجه مستثمري البلدين.





وأكد المستشار محمد عبد الوهاب حرص الهيئة على دعم كل الاستثمارات السعودية في مصر والعمل على سرعة تذليل أية تحديات تواجهها، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، مما يحفز الشركات السعودية على تنفيذ استثمارات جديدة في مصر، واستغلال الفرص المتاحة في مختلف القطاعات محل اهتمام الجانب السعودي.





وقد اتفق الجانبان على إطلاق آلية للتواصل بين الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الأعمال المصري السعودي، للعمل على رعاية مستثمري الجانبين، فضلاً عن تكثيف اللقاءات الدورية مع أهم الشركات السعودية المهتمة بالاستثمار في مصر، وكذا تفعيل وتيرة التعاون من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية المشتركة.





كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون مع برنامج ريادة الشركات الوطنية السعودية والذي يستهدف مساعدة الشركات السعودية الكبرى على توسيع أعمالها في الخارج، وقد تم الاتفاق على أن يتم ترتيب زيارات ميدانية لتلك الشركات لدراسة أنسب الفرص الاستثمارية المتاحة لها في مصر.