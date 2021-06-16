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برلماني : مبادرة "حياة كريمة" الأهم في التاريخ المصري الحديث

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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قال النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إشادة الأمم المتحدة بمبادرة "حياة كريمة" واعتبارها، واحدة من أفضل الممارسات الدولية، وأفضل من نظيرتها في العديد من دول العالم يؤكد على شمولها، وأهدافها النبيلة والإنسانية في تطوير حياة نحو 60% من سكان مصر.


وأضاف "أبو زيد" في تصريحات له، اليوم، أن مبادرة حياة كريمة، تعتبر الأهم والأكبر في التاريخ المصري الحديث، وتصل مخصصاتها لنحو 700 مليار جنيه، وتستهدف تطوير نحو 4 آلاف قرية مصرية طوال ثلاث سنوات، وعبر ثلاث مراحل، مشيرًا إلى البدء في المرحلة الأولى من المبادرة في القرى ذات نسب الفقر العالية 70%، بواقع 51 مركزا في نحو 20 محافظة، ثم تتلوها المرحلة الثانية ونسب الفقر فيها من 50-70% ثم المرحلة الثالثة في القرى، والتي تبلغ نسب الفقر فيها أقل من 50%.


ولفت النائب، إلى أن الأهداف الرئيسية للمبادرة، العمل على إحداث نقلة حياتية وتنموية شاملة والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية والطرق والبنية التحتية والمياه والكهرباء والصرف الصحي، وتوصيل الغاز الطبيعي وغيرها من مستلزمات الحياة الحديثة، مؤكدًا أن مبادرة حياة كريمة الرئاسية، مبادرة هائلة لتغيير وجه الحياة في الريف المصري.

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