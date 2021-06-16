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مصرع طالب غرقا في بحر جمصة بالدقعلية

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهد شاطئ مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية،مصرع طالب غرقا في مياه البحر المتوسط، اثناء نزوله  للاستحمام بمياه البحر ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقا.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من مستشفى جمصة المركزي بوصول "عبدالله ابراهيم عبدالله احمد " 17 سنة، طالب، ومقيم قرية " ميت طريف " دائرة مركز دكرنس جثة هامدة إثر حادث غرق.

وبانتقال الضباط والفحص وسؤال والده  "ابراهيم عبدالله احمد محمد " 52 سنة، فلاح، ومقيم بذات القرية قرر بأنه أثناء قيام نجله بالإستحمام بمياه بحر مصيف جمصة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقا ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، واضاف بقيامه بمساعدة الأهالي بانتشاله من المياه في حينه ونقله للمستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021467 إداري قسم جمصة، وجارى استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

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