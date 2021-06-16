رئيس جامعة الفيوم يتابع الامتحانات بكليات الجامعة

قام الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه عدد من عمداء الكليات، بمتابعة الامتحانات بكليات العلوم والتربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية، وذلك اليوم الأربعاء.



وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بالاطمئنان على سبل تهيئة الظروف الملائمة للطلاب بقاعات الامتحانات، من حيث الإنارة وسبل التهوية، كما تحدث سيادته مع الطلاب عن وجود أي مشكلات أو عوائق تواجههم أثناء أداء الامتحان، كما قام سيادته بالمرور على اللجان الامتحانية ولجان الكنترول واللجان الخاصة، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

