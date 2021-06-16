



يجري المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، استعداداته للمواجهة الثانية في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".





موعد مباراة منتخب ألمانيا المقبلة في يورو 2020





ويلتقي منتخب ألمانيا بنظيره البرتغال، في ثاني جولات دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا، يوم السبت المقبل الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجاري.





وتبدأ أحداث المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي ألمانيا والبرتغال، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.





جدير بالذكر أن منتخب ألمانيا سيدخل اللقاء المقبل محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط، بينما يتواجد منتخب البرتغال في المركز الأول برصيد 3 نقاط.



