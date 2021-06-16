Advertisements

موعد مباراة منتخب ألمانيا المقبلة في يورو 2020

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

يجري المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، استعداداته للمواجهة الثانية في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

موعد مباراة منتخب ألمانيا المقبلة في يورو 2020

ويلتقي منتخب ألمانيا بنظيره البرتغال، في ثاني جولات دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا، يوم السبت المقبل الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي ألمانيا والبرتغال، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن منتخب ألمانيا سيدخل اللقاء المقبل محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط، بينما يتواجد منتخب البرتغال في المركز الأول برصيد 3 نقاط.

أخبار تهمك

كارتيرون يحسم موقفه النهائي من بقاء حفني في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

حلا شيحة تدعم فتاة المطار:"عيب اوي اللي بيحصل ده"

منذ ساعة و 24 دقيقة

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يوافق على انضمامه للزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ حوالي 18 ساعة

30 يونيو .. الاطلاع علي دعوى تطالب عبدالناصر زيدان بـ10 ملايين جنيه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

ريال مدريد يسعى لضم نجم تشيلسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يُحدد بديل فرجاني ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ يومين

عاجل- الأهلي يُعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 6 ساعات

كورونا يضرب كوبا أمريكا خلال 48 ساعة فقط!

منذ ساعتين و 6 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

12:46 م

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

08:09 ص

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

11:33 م

الزمالك يُحدد بديل فرجاني ساسي

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة