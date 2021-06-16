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فيصل بن نواف ينوه بحصول جامعة الجوف على التصنيف العالمي للجامعات

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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نوه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بدخول جامعة الجوف في التصنيف العالمي للجامعات حسب منظمة QS للعام 2022، محققة المركز 701-750 عالميًا والـ 24 عربيًا والـ 7 بين الجامعات السعودية.

 

وأعرب أمير منطقة الجوف عن تهنئته لرئيس جامعة الجوف وجميع منسوبي ومنسوبات الجامعة على هذا الإنجاز.

 

وأكد أن هذا النجاح يعد فخرًا للمنطقة بما تحقق من إنجاز في الوقت الراهن الذي تسعى فيه القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى وضع بصمة لجامعات المملكة على المستوى العالمي لما توليه قيادتنا الرشيدة  جل اهتمامهم للتعليم، مثمنًا الجهود التي بذلتها الجامعة لرفع مستوى الأداء وتحسين جودة مخرجاتها، متطلعًا لأن يكون هذا النجاح حافزًا لإكمال مسيرة الارتقاء العلمية والأكاديمية.

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مسيره فيصل بن نواف جامعة الجوف

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