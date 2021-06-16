"لو كنت".. لهيفاء وهبي وأكرم حسني تدخل الترند العالمي على يوتيوب    

"

دخلت أغنية "لو كنت" للنجمين هيفاء وهبي وأكرم حسني الترند العالمي على موقع يوتيوب، وتقدّمت حتى المرتبة 15 بين الفيديوكليبات خلال 24 ساعة.



ووصل مجموع مشاهدات فيديو كليب "لو كنت" على قناتي هيفاء وأكرم الرسميّتين إلى أكثر من مليونين ونصف مشاهدة وتواصل الأغنية صعودها بنجاح، وذلك بعدما اخترق هاشتاغ "لو كنت" قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على تويتر في معظم الدول العربية مثل مصر والسعودية ولبنان والأردن وسوريا والعراق وتونس والجزائر وليبيا والإمارات وغيرها.



يُذكر أن أغنية "لو كنت" للنجمين هيفاء وهبي وأكرم حسني باتت متوفّرة أيضاً على المنصّات الموسيقية الرقميّة.

