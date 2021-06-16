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نور هشام سليم يثير الجدل حول تعرض شقيقته للتحرش. .تفاصيل

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف نور هشام سليم عن تعرض شقيقاته للتحرش، باستمرار وذلك من خلال فيديو شاركه عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وسرد نجل هشام شليم عن تفاصيل ذلك قائلا أن شقيقته لا يمكنها ركوب العجل في المعادي بسبب المعاكسات والتحرش قائلا: "بتكسر عليها بالعربية انت هتموتها".

يذكر أن نور هشام سليم كان آخر ظهور له عقب إثارته الجدل، حول حضوره وترويجه لأحد الندوات النقاشية وذلك عبر خاصية "الستوري" على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

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