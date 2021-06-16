Advertisements

ريهام سعيد تعلن إصابتها بمرض السكر

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن إصابتها بمرض السكر، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت "سعيد": " اكتشفت أن جالي سكر ودي حاجة لا ألوم عليها حد غير نفسي، لأن أنا اللي حملت نفسي فوق طاقتي وكنت دايما بقول أن ربنا مش بيدي حد حاجة غير على قد طاقته.. السكر للأسف حاجة بشعة ولازم تحارب وما تاكلش وما تزعلش ودي حاجة صعبة أوي".


وتابعت: " أنا جالي سكر يا سعد، سمحت لناس يضايقوني طوال 20 سنة بدون وجه حق وسمحت لنفسي بغبائي إني أضايق نفسي كل واحد ضايقني ربنا يسامحه ويديله على قد نيته وأدعو الناس اللي عندهم سكر أنهم يحافظوا على صحتهم قدر الإمكان".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- الأهلي يُعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ يومين

الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يستقر أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ نصف ساعة

مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الترجي في دوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ ساعة

عاجل..الموت يُفجع الفنان جمال يوسف

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

تامر حسني يوجه رسالة لـ ريهام سعيد وبرنامج صبايا

زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل إصابته بمرض السرطان

أديب عن مرض ريهام سعيد: "أمر صادم"

ريهام سعيد تنشر دعاءً دينيا بعد إصابتها بمرض خطير

"ربنا لما بيحب عبده بيبتليه".. محمد عدوية يدعم رامي جمال

ريهام سعيد عن خلع صابرين الحجاب: "متفتوش في الدين"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

07:02 م

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

06:00 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

12:46 م

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

11:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة