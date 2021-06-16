ريهام سعيد تعلن إصابتها بمرض السكر

كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن إصابتها بمرض السكر، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وقالت "سعيد": " اكتشفت أن جالي سكر ودي حاجة لا ألوم عليها حد غير نفسي، لأن أنا اللي حملت نفسي فوق طاقتي وكنت دايما بقول أن ربنا مش بيدي حد حاجة غير على قد طاقته.. السكر للأسف حاجة بشعة ولازم تحارب وما تاكلش وما تزعلش ودي حاجة صعبة أوي".





وتابعت: " أنا جالي سكر يا سعد، سمحت لناس يضايقوني طوال 20 سنة بدون وجه حق وسمحت لنفسي بغبائي إني أضايق نفسي كل واحد ضايقني ربنا يسامحه ويديله على قد نيته وأدعو الناس اللي عندهم سكر أنهم يحافظوا على صحتهم قدر الإمكان".

