التأمينات تجيب عن 30 تساؤلاً بعد قرار مجلس الوزراء بالدمج مع "التقاعد"

قدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية إجابات عن أبرز الأسئلة الشائعة الخاصة بدمج المؤسسة العامة للتقاعد مع التأمينات، بعد قرار مجلس الوزراء السعودي الصادر بالأمس، كالآتي:

س: هل هناك تغير في آلية التقديم على التقاعد؟

ج: قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على آلية التقديم على الخدمات والمعاملات.

س: هل هناك تغير في إجراءات التقديم على ضم مدد الاشتراك (تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات) بين المؤسستين؟

ج: لا يؤثر الدمج على إجراءات التقديم لضم المدد.

س: هل هناك تغير في إجراءات العدول عن ضم مدد الاشتراك (تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات) بين المؤسستين؟

ج: لا يؤثر الدمج على إجراءات العدول عن ضم المدد.

س: هل عملية الدمج ستؤثر على سير عمل المعاملات الحالية لدى المؤسستين؟

ج: لا يؤثر الدمج على سير عمل المعاملات الحالية لدى المؤسستين.

س: هل سيكون هناك تأثير على المعاش التقاعدي للتقاعدين الحاليين؟

ج: لا يوجد تغيير أو تأثير على المعاش التقاعدي للمتقاعدين الحاليين.

س: هل سيكون هناك تأثير على طريقة احتساب المعاش للمتقدمين الجدد بطلب التقاعد؟

ج: لا يوجد تغيير أو تأثير على طريقة احتساب المعاش للمتقدمين الجدد بطلب التقاعد.

س: هل هناك تغيير على تاريخ صرف المعاش التقاعدي؟

ج: قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعملاء المؤسستين.

س: هل سيكون هناك أي تغير أو تأثير على طريقة التقديم على التقاعد المبكر؟

ج: قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على طريقة التقديم على التقاعد المبكر.

س: هل هناك تغير على ما يتم استقطاعه من أجر الموظف الشهري مقابل اشتراكه بالنظام؟

ج: لا يوجد تغير على ما يتم استقطاعه من أجر الموظف الشهري مقابل اشتراكه بالنظام.

س: هل ما زال الاشتراك الاختياري مستمر أم توقف؟

ج: الاشتراك الاختياري بنظام التأمينات الاجتماعية لا يزال مستمر بنفس الشروط والضوابط.

س: هل هناك تغيير على شروط استحقاق التقاعد المبكر؟

ج: شروط استحقاق التقاعد المبكر لم تتغير أو تتأثر بقرار دمج المؤسستين.

س: هل هناك تغيير على نسب الاشتراكات؟

ج: نسب الاشتراكات مستمرة كما هي ولم تتأثر بقرار دمج المؤسستين.

س: هل هناك تغيير على سن التقاعد؟

ج: سن التقاعد النظامي مستمر ولم يتغير أو يتأثر بقرار دمج المؤسستين.

س: هل هناك تأثير على نظام مدة الحماية التأمينية؟

ج: نظام مد الحماية التأمينية مستمر ولم يتغير أو يتأثر بقرار دمج المؤسستين.

س: هل سيتم تغيير طريقة استقطاع القروض الحكومية؟

ج: لا يوجد تغيير في طريقة استقطاع القروض الحكومية.

س: احصل حاليا على معاش تقاعد من التقاعد واعمل في القطاع الخاص. هل سينقطع معاشي؟

ج: لا، قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على الأنظمة التقاعدية.

س: احصل حاليا على معاش تقاعد من التأمينات وآخر من التقاعد، هل سيتغير معاشي؟

ج: لا، قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على الأنظمة التقاعدية.

س: هل سيتم توحيد المزايا بين متقاعدي النظامين؟

ج: لا، قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على الأنظمة التقاعدية.

س: هل يمكن لمتقاعدي ومستفيدي التأمينات الاستفادة من مزايا برنامج تقدير؟

ج: لا، حالياً البرنامج مخصص لعملاء المؤسسة العامة للتقاعد.

س: هل هناك تغيير أو تأثير على المعاش لأفراد الأسرة الذي يستلمون معاش حاليا من الجهتين؟

ج: لا، الاستحقاق سوف يستمر على ما هو عليه ولن يتأثر بقرار دمج المؤسستين.

س: هل هناك تأثير أو تغيير في آلية تحصيل الاشتراكات؟

ج: لا، آلية سداد وتحصيل الاشتراكات مستمرة على وضعها الحالي ولن تتأثر بقرار دمج المؤسستين.

س: هل هناك تأثير على الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء المؤسستين؟

ج: تقديم الخدمة عبر قنوات الخدمات الإلكترونية لعملاء المؤسستين مستمرة في وقتها الحالي دون تغيير.

س: هل سيتم توحيد قنوات التواصل؟

ج: قنوات التواصل مستمرة في وقتها الحالي دون تغيير.

س: هل عملية الدمج تتطلب أي إجراء من قبل عملاء المؤسستين؟ مثلا تحديث البيانات أو زيارة أحد مراكز الخدمة؟

ج: لا يتطلب دمج المؤسستين اتخاذ أي إجراء من قبل العملاء.

س: هل سيتم خدمة عميل التقاعد في فروع التأمينات والعكس؟

ج: في الوقت الحالي ستسمر المؤسسة العامة للتقاعد بخدمة عملائها والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخدمة عملائها.

س: الخاضعين لبرنامج مد الحماية لمن سيتبعون؟

ج: سيستمر الوضع كما هو من ناحية التعاملات الخاصة بكل جهة.

س: هل هناك تغيير في جهة صرف المعاش التقاعدي؟

ج: لا، جهة الصرف مستمرة على وضعها الحالي.

س: مكافأة نهاية الخدمة هل ستتأثر؟

ج: لا علاقة للمؤسستين بمكافأة نهاية الخدمة.

س: طلبات ضم الخدمة والعدول كيف سيقوم العميل بتقديمها؟

ج: بنفس الطريقة الحالية، يتم تقديم طلب الضم للنظام الأول، ويتم تقديم طلب العدول للنظام الأخير.