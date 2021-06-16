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التأمينات تجيب عن 30 تساؤلاً بعد قرار مجلس الوزراء بالدمج مع "التقاعد"

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 05:48 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية إجابات عن أبرز الأسئلة الشائعة الخاصة بدمج المؤسسة العامة للتقاعد مع التأمينات، بعد قرار مجلس الوزراء السعودي الصادر بالأمس، كالآتي:

 

س: هل هناك تغير في آلية التقديم على التقاعد؟

 

ج: قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على آلية التقديم على الخدمات والمعاملات.

 

س: هل هناك تغير في إجراءات التقديم على ضم مدد الاشتراك (تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات) بين المؤسستين؟

 

ج: لا يؤثر الدمج على إجراءات التقديم لضم المدد.

 

س: هل هناك تغير في إجراءات العدول عن ضم مدد الاشتراك (تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات) بين المؤسستين؟

 

ج: لا يؤثر الدمج على إجراءات العدول عن ضم المدد.

 

س: هل عملية الدمج ستؤثر على سير عمل المعاملات الحالية لدى المؤسستين؟

 

ج: لا يؤثر الدمج على سير عمل المعاملات الحالية لدى المؤسستين.

 

س: هل سيكون هناك تأثير على المعاش التقاعدي للتقاعدين الحاليين؟

 

ج: لا يوجد تغيير أو تأثير على المعاش التقاعدي للمتقاعدين الحاليين.

 

س: هل سيكون هناك تأثير على طريقة احتساب المعاش للمتقدمين الجدد بطلب التقاعد؟

 

ج: لا يوجد تغيير أو تأثير على طريقة احتساب المعاش للمتقدمين الجدد بطلب التقاعد.

 

س: هل هناك تغيير على تاريخ صرف المعاش التقاعدي؟

 

ج: قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعملاء المؤسستين.

 

س: هل سيكون هناك أي تغير أو تأثير على طريقة التقديم على التقاعد المبكر؟

 

ج: قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على طريقة التقديم على التقاعد المبكر.

 

س: هل هناك تغير على ما يتم استقطاعه من أجر الموظف الشهري مقابل اشتراكه بالنظام؟

 

ج: لا يوجد تغير على ما يتم استقطاعه من أجر الموظف الشهري مقابل اشتراكه بالنظام.

 

س: هل ما زال الاشتراك الاختياري مستمر أم توقف؟

 

ج: الاشتراك الاختياري بنظام التأمينات الاجتماعية لا يزال مستمر بنفس الشروط والضوابط.

 

س: هل هناك تغيير على شروط استحقاق التقاعد المبكر؟

 

ج: شروط استحقاق التقاعد المبكر لم تتغير أو تتأثر بقرار دمج المؤسستين.

 

س: هل هناك تغيير على نسب الاشتراكات؟

 

ج: نسب الاشتراكات مستمرة كما هي ولم تتأثر بقرار دمج المؤسستين.

 

س: هل هناك تغيير على سن التقاعد؟

 

ج: سن التقاعد النظامي مستمر ولم يتغير أو يتأثر بقرار دمج المؤسستين.

 

س: هل هناك تأثير على نظام مدة الحماية التأمينية؟

 

ج: نظام مد الحماية التأمينية مستمر ولم يتغير أو يتأثر بقرار دمج المؤسستين.

 

س: هل سيتم تغيير طريقة استقطاع القروض الحكومية؟

 

ج: لا يوجد تغيير في طريقة استقطاع القروض الحكومية.

 

س: احصل حاليا على معاش تقاعد من التقاعد واعمل في القطاع الخاص. هل سينقطع معاشي؟

 

ج: لا، قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على الأنظمة التقاعدية.

 

س: احصل حاليا على معاش تقاعد من التأمينات وآخر من التقاعد، هل سيتغير معاشي؟

 

ج: لا، قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على الأنظمة التقاعدية.

 

س: هل سيتم توحيد المزايا بين متقاعدي النظامين؟

 

ج: لا، قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على الأنظمة التقاعدية.

 

س: هل يمكن لمتقاعدي ومستفيدي التأمينات الاستفادة من مزايا برنامج تقدير؟

 

ج: لا، حالياً البرنامج مخصص لعملاء المؤسسة العامة للتقاعد.

 

س: هل هناك تغيير أو تأثير على المعاش لأفراد الأسرة الذي يستلمون معاش حاليا من الجهتين؟

 

ج: لا، الاستحقاق سوف يستمر على ما هو عليه ولن يتأثر بقرار دمج المؤسستين.

 

س: هل هناك تأثير أو تغيير في آلية تحصيل الاشتراكات؟

 

ج: لا، آلية سداد وتحصيل الاشتراكات مستمرة على وضعها الحالي ولن تتأثر بقرار دمج المؤسستين.

 

س: هل هناك تأثير على الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء المؤسستين؟

 

ج: تقديم الخدمة عبر قنوات الخدمات الإلكترونية لعملاء المؤسستين مستمرة في وقتها الحالي دون تغيير.

 

س: هل سيتم توحيد قنوات التواصل؟

 

ج: قنوات التواصل مستمرة في وقتها الحالي دون تغيير.

 

س: هل عملية الدمج تتطلب أي إجراء من قبل عملاء المؤسستين؟ مثلا تحديث البيانات أو زيارة أحد مراكز الخدمة؟

 

ج: لا يتطلب دمج المؤسستين اتخاذ أي إجراء من قبل العملاء.

 

س: هل سيتم خدمة عميل التقاعد في فروع التأمينات والعكس؟

 

ج: في الوقت الحالي ستسمر المؤسسة العامة للتقاعد بخدمة عملائها والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخدمة عملائها.

 

س: الخاضعين لبرنامج مد الحماية لمن سيتبعون؟

 

ج: سيستمر الوضع كما هو من ناحية التعاملات الخاصة بكل جهة.

 

س: هل هناك تغيير في جهة صرف المعاش التقاعدي؟

 

ج: لا، جهة الصرف مستمرة على وضعها الحالي.

 

س: مكافأة نهاية الخدمة هل ستتأثر؟

 

ج: لا علاقة للمؤسستين بمكافأة نهاية الخدمة.

 

س: طلبات ضم الخدمة والعدول كيف سيقوم العميل بتقديمها؟

 

ج: بنفس الطريقة الحالية، يتم تقديم طلب الضم للنظام الأول، ويتم تقديم طلب العدول للنظام الأخير.

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مجلس الوزراء السعودية التأمينات

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