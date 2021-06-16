Advertisements

"حقوق إنسان النواب" تستقبل وفد حقوقي أوزباكستاني لتعزيز العلاقات التاريخية بين الدولتين

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements
التقى رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، النائب طارق رضوان، بوفد لجنة حقوق الإنسان بدولة أوزبكستان، برئاسة عالية يونسوفا، نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء المجلس الأعلى في مجال حقوق الإنسان الأوزبكستاني، والنواب أيمن أبو العلا، ومحمد عبد العزيز، وكلاء اللجنة والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر اللجنة والسيدات والسادة نواب اللجنة اللواء عبدالنعيم حامد، هند رشاد، محمد سلطان، محمود عصام، والنائبة دعاء العريبي، كما حضرت اللقاء النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة.


تضمن اللقاء التأكيد على سعى مصر دومًا لتعزيز العلاقات التاريخية بين الدولتين وبين الشعبين أيضًا، وأنه من المهم أن يحدث تعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة حقوق الإنسان وغيرها.


كما تناول اللقاء، العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي يجب أن تكون على مستوى العلاقات السياسية، وأن يتم التعاون من خلال اتفاقيات تجارية واستثمارات متبادلة، كما يمكن لمصر بمكانتها الكبيرة بقارة أفريقيا، أن تدعم أوزبكستان في خطواتها نحو الاستثمار والتعاون مع دول القارة.


من جانبها نقلت عالية يونسوفا نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، تحية رئيس مجلس النواب الأوزباكستانى إلى رئيس مجلس النواب المصري الدكتور حنفي الجبالي، مؤكدة على تشابه العادات والتقاليد بين شعوب البلدين، ومرحبة بوجود تعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.


وثمنت يونسوفا، العلاقات في مجال حماية حقوق الطفل، كما أن ومصر تدعم أوزباكستان في مجال حقوق الإنسان، وكان أوزباكستان ضمن الدول التي تدعم موقف مصر في منظمة التعاون الإسلامي بخصوص البيانات عن الإصلاح الاقتصادى ومكافحة الإرهاب، مستطردة: نشكركم لدعم موقف أوزباكستان في جلسة ٧٢ الجمعية العامة للأمم المتحدة للمعرفة والتسامح الديني، وكذلك دعم مصر لأوزبكستان في المجلس التنفيذي لحقوق الإنسان في ٢٠٢٠".

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ يومين

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يُحدد بديل فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل..الموت يُفجع الفنان جمال يوسف

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يسعى لضم نجم تشيلسي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يوافق على انضمامه للزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- الأهلي يُعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 7 ساعات

روابط نتائج جميع محافظات الجمهورية للشهادة الإعدادية آخر العام2021

منذ 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

12:46 م

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

08:09 ص

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

11:33 م

عاجل..الموت يُفجع الفنان جمال يوسف

05:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة