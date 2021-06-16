3 سيارات إطفاء لإخماد حريق إندلع داخل مطعم شهير بالمهندسين

إندلع حريق محدود داخل مطعم شهير بمنطقة المهندسين، وسط الجيزة، وجار محاولات قوات الدفاع المدني بالجيزة لإخماد ألسنة اللهب.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مطعم مشويات شهير بمنطقة المهندسين.





ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء.





وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بمدخنة المطعم نتيجة تراكم الدهون والزيوت.



وجار محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل وقوع إصابات.

