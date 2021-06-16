فحص فيديو تعدى جزار على سيدة بالضرب بالقاهرة



وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان هذا الشخص يعمل جزار ويقيم بمنطقة النهضة، مطالبين بضبطه.

تفحص أجهزة الأمن بالقاهرة فيديو متداول لتعدي شخص على سيدة مسنة بالضرب المبرح على سلم عقار بمنطقة السلام.وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" فيديو يظهر فيه شخص ملتحي يتعدى بالضرب المبرح على سيدة مسنة ويخبط جسدها في درجات السلم.