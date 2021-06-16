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كيف تمتعت المرأة بالدلال القرآني؟.. خالد الجندي يُجيب (فيديو)

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن الكريم انحاز إلى المرأة، قائلًا "ربنا يدلل المرأة والمرأة تمتعت بالدلال القرآني وراع الجناب الأنثوي".

وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن القرآن الكريم أعطى للمرأة حقوق كثيرة فسرها القرآن الكريم، مؤكدًا أن الرجل الذي يريد طلاق زوجته يعطيه الله فرصة لمسامحتها حتى لو كانت مخطئة.

وتابع "الزوج الذي يحلف على زوجته يعطيه الله مهلة وهو إغراء لا يرفضه عاقل، بغض النظر مراتك غلطانة لو سمحتها فإن الله غفور رحيم، ولكن إن عزموا على الطلاق فهذه الحالة فأنت تدخل في بند العقوبات فإن الله سميع عليم وهنا يجب أن يتوقف الزوج عن هذا اليمين الجائر لو أراد استكمال حياته الزوجية".

وكان علق الجندي، على واقعة طلاق سيدة الدقهلية التي أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، قائلًا "علشان لا يحدث ما حدث لهذه السيدة التي اكتشفت طلاقها رغم أنها كانت تعيش مع زوجها الذي قال لها اعتبري نفسك ملك يمين".

وأضاف "علشان كده السعودية بلد الحرمين وأهل الدين وعلمائها علماء دين بجد لا يعترفون بمسألة الطلاق الغيابي أو الشفوي، ولابد من حضور الزوجة مثلما حضرت ساعة الزواج فعليها أن تحضر ساعة الطلاق".

وتابع "في شعب نسبة الأمية فيه نسبة بايخة، يتم فيها التسليم لبعض الشيوخ الذين يفتون ببعض الفتاوى والكلام على أساس غير ديني وهذا يمثل لعب بالأعراض وينصح الشيخ الزوجة بأن يبادر الزوج بتسجيل عقد الطلاق، فلو كدنا في ناس بتقبل الصلح هل كان فيه خلاف من الأساس".

وكان انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة زوجة اكتشفت أن زوجها قام بتوثيق طلاقها منها منذ خمس سنوات رغم أنها تعيش معه، وعندما واجهته بما علمته قال لها اعتبري نفسك "ملك يمين".

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