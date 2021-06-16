ننشر موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

تجري لجنة تقدير الدرجات مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر أعمالها في تصحيح أوراق الإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية ورصد درجات الصف الثالث الإعدادي، وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة ضد فيروس كورونا، وذلك تمهيدا الانتهاء منها في أسرع وقت وإعلان النتائج، وتحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في البحر الأحمر.





ومن جانبه قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص،أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن هناك تدقيق في التصحيح حتى يحصل كل طالب على حقه.



وأضاف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بأن لجنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر تجري أعمال التصحيح والتأكد من الدقة في رصد الدرجات ومراجعة ورقة الإجابة بعناية حرصا على مصلحة ومن المقرر الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتيجة نهاية الأسبوع الجاري.

