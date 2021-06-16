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بتوجيهات من السيسى.. مصر تقدم مساعدات إنسانية لدولة لبنان

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 05:51 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإستمرارًا للدعم المصرى المقدم للأشقاء اللبنانيين.

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بمغادرة سفينة الإمداد المصرية (حلايب) من ميناء الأدبية بالسويس متجهة لميناء بيروت بدولة لبنان محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية مصر العربية لدوله لبنان الشقيقة.

هذا وأعرب المسئولون اللبنانيون عن تقديرهم للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التى تقدمها مصر قيادة وجيشًا وشعبًا لدولة لبنان لمساعدتها على تجاوز أثار الأزمات التى عصفت بها، وأن لبنان لديه علاقات تاريخية قديمة وقوية مع مصر.

وتعتبر المساعدات المصرية المقدمة إلى دولة لبنان أحد أوجه التعاون المضيئة فى العلاقات المصرية اللبنانية لإستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة والتى تلقى كل تقدير وإحترام داخل المجتمع اللبنانى.

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