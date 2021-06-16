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"اتحاد الإعاقات الذهنية" يقرر إدراج رياضـات الكارتيه "كاتا" والتايكوندو "بومذا"

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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قرر مجلس إدارة الاتحـاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدى، إدراج رياضـة الكارتيه "كاتا" ورياضة التايكوندو "بومذا" ضمن أنشطة الاتحاد، لتصبح رياضات أساسية، بداية من الموسم الرياضي المقبل 2021 – 2022.

وصرحت أمل مبدى رئيس الاتحاد بأن هذا القرار يأتي في إطار حرص الاتحاد على استثمار طاقات أبناءنا من ذوي الإعاقات الذهنية، وتوسيع قاعد ممارسة الرياضة بينهم.


وأضافت: "الاتحاد يعمل على زيادة عدد الرياضات المدرجة ضمن أنشطته والمعتمدة بالاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية "vertus"، لإعطاء الفرصة لأبناءنا وبناتنا ومساعدتهم على ممارسة الرياضة التي تعود عليهم بفوائد كثيرة على المستوى البدني والنفسي والاجتماعي، حيث تؤدي إلى رفع مستوى اللياقة البدنية ورفع درجة التوافق العضلي العصبي لديهم وزيادة القدرة على التحمل، بالإضافة إلى زيادة الثقة والاعتزاز بالنفس واحترام الذات، والعمل في إطار الفريق الواحد والتعود على التعامل مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة".

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