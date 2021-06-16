روابط نتائج جميع محافظات الجمهورية للشهادة الإعدادية آخر العام2021

أعلنت عدد من المحافظات عن نتيجة الشهادة الإعدادية، وازداد البحث خلال الساعات الماضية حول نتيجة الشهادة الإعدادية، خاصة في محافظتى الجيزة والقاهرة.



في هذا السياق تنشر "الفجـر" جميع روابط الحصول على منتيجة الشهادة الإعدادية:





موقع وزارة التربية والتعليم بالقاهرة

www.cairogovresults.com

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موقع وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية

www.alexandria.gov.eg





https://www.alex-edu.com/





http://www.alexandria.gov.eg/services/Results/default.aspx

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الوادي الجديد الترم الثاني 2021





https://www.facebook.com/wady.edu2030/

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موقع وزارة التربية والتعليم بالدقهلية

dakahlia.moe.gov.eg

http://www.dakahliya.gov.eg/SitePages/CitizensHomePage.aspx

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موقع وزارة التربية والتعليم بالغربية

portal.algharbiaedu.gov.eg





https://www.facebook.com/algharbiaedu/

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موقع وزارة التربية والتعليم بالشرقية

sharqey.moe.gov.eg

https://sharkiatoday.com/

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موقع وزارة التربية والتعليم بأسيوط

assiutt.wixsite.com/education





http://assiut.gov.eg/

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موقع وزارة التربية والتعليم بسوهاج

www.sohag.gov.eg

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موقع وزارة التربية والتعليم بأسوان

aswan.moe.gov.eg

https://www.facebook.com/education.aswan/

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موقع وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء

northsinai.moe.gov.eg





http://www.northsinai.gov.eg/home.aspx

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موقع وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء

www.southsinai.gov.eg





https://www.facebook.com/ss.public.relashionship/

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موقع وزارة التربية والتعليم بقنا

qena.moe.gov.eg





http://www.qena.gov.eg/Default.aspx





[url=: http://qena.moe.gov.eg]: http://qena.moe.gov.eg[/url]

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موقع وزارة التربية والتعليم ببنى سويف

www.benisuef.gov.eg





http://www.benisuef.gov.eg/Default.aspx

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موقع وزارة التربية والتعليم بالمنيا

minya.moe.gov.eg

http://www.minia.gov.eg/default.aspx#gsc.tab=0

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موقع وزارة التربية والتعليم بالمنوفية

menoufia.moe.gov.eg





https://www.facebook.com/muderiya.edu/

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موقع وزارة التربية والتعليم بالبحيرة

bhera.moe.gov.eg





https://www.facebook.com/Tarbeataalem/

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موقع وزارة التربية والتعليم بدمياط

damietta.moe.gov.eg

http://damietta.moe.gov.eg/ar/EServices/Pages/ExamResultSearch.aspx

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موقع وزارة التربية والتعليم بمطروح





matruh.moe.gov.eg





https://www.facebook.com/talemmatrouh/

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موقع وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر

www.redsea.gov.eg





http://www.redsea.gov.eg/IntoPage.aspx





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موقع وزارة التربية والتعليم بالفيوم

fayoum.moe.gov.eg

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موقع وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ

kelsheikh.moe.gov.eg





https://kfsedu.gov.eg/

https://www.facebook.com/kfscontrol/

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موقع وزارة التربية والتعليم بالجيزة

giza.moe.gov.eg





https://www.giza-edu.com/nat.html

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موقع وزارة التربية والتعليم ببورسعيد

portsaid.moe.gov.eg

https://www.facebook.com/portsedu/

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موقع وزارة التربية والتعليم بالسويس

edusuez.com

http://www.suez.gov.eg/Pages/default.aspx

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موقع وزارة التربية والتعليم بمطروح

www.matrouh.gov.eg

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موقع وزارة التربية والتعليم بالأقصر

www.luxor.gov.eg

http://luxor.gov.eg/kayanat/modyrya/education/default.aspx

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موقع وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

qalyoubia.moe.gov.eg

https://www.qalubiaedu.org/

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موقع وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية

ismailia.moe.gov.eg





https://www.facebook.com/ismailia.moe.gov.eg/