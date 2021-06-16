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قفزة بمعدلات نمو التجارة الإلكترونية الروسية في 2020 بسبب كورونا

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
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سجلت معدلات نمو التجارة الإلكترونية الروسية أعلى مستويات نمو في العالم خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع 58% مقارنة بعام 2019 بعد انتشار فيروس كورونا وزيادة معدلات التسوق عبر الإنترنت.

وذكر تقرير وكالة الأبحاث المتخصصة عن التجارة الإلكترونية الروسية لعام 2020، نقلته وكالة أنباء البلطيق الإخبارية اليوم، أن المبيعات المحلية الروسية للسلع المادية بلغت 2.7 تريليون روبل روسي (نحو37 مليار دولار)، ما يضع روسيا بين أسواق التجارة الإلكترونية الأسرع نموا في العالم.

وأضاف التقرير أن انتشار فيروس كورونا قد دفع ملايين المستهلكين إلى التسوق عبر الإنترنت، ما أدى إلى نمو عدد من القطاعات التجارية عبر توسيع أنشطتها من خلال شبكة الإنترنت، ومن بين هذه القطاعات البقالة الإلكترونية، التي قفزت مبيعاتها لتصل إلى 13 مليار روبل (180 مليون دولار) بزيادة بلغت نسبتها 250% مقارنة بعام 2019.

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