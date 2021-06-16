"إنما نحن أحلام".. رواية لمصطفى الطرهوني بمعرض القاهرة للكتاب

يشارك الكاتب الصحفي مصطفى الطرهوني بأولى أعماله الأدبية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي ينعقد نهاية الشهر الجاري لمدة أسبوعين، بروايته الأولى "إنما نحن أحلام"، والتي صدرت عن دار "الدار للنشر والتوزيع".





وتأتي الرواية في قالب اجتماعي رومانسي، ترصد التغيرات السياسية والفكرية والاجتماعية وحتى التغيرات الحضارية التي طرأت على الشارع المصري، بلغة بسيطة وسلسة، في إطار قصة رومانسية بين شاب من أقصى الصعيد وفتاة قاهرية، وبسبب ظروف ما لم تكتمل القصة وفرقت بينها دروب الحياة.





"إنما نحن أحلام" نخلق من رحم الفرصة، نحلم فنجد أنفسنا في تذاكر الغربة وطرق الفراق، نحلق لنطير فوق سحاب الأحلام، فنجدنا في واقع الألم، فما بين الغربة والحب والفراق، يأخذنا الكاتب مصطفى الطرهوني بلغته البسيطة، في سرد أحداث شيقة ليصف لنا معاناة الشاب لتحقيق حلمه وربما حلم بلدته الصعيدية، وبعدما يصل إلى مآربه، تعاد الكرة مرة أخرى، ويلتقي حبيبته القديمة، ليحاولا معا في استكمال قصتهما، فتواجههم الصعوبات.



