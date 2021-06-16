عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الذهبية





أنهى مجلس إدارة النادي الأهلي الحصول على خدمات محمد حمدي لاعب نادي وادي دجلة مواليد 2003 وذلك في صفقة إنتقال حر لمدة خمسة سنوات عقب إنتهاء عقده مع فريقه الدجلاوي بنهاية الموسم الجاري.





وحصلت إدارة القلعة الحمراء على توقيع محمد حمدي الذي يُلقب بـ "ميسي" وسينضم للقلعة الحمراء بداية من الموسم القادم.





وجاء تعاقد الأهلي مع موهبة دجلة بعد انتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، ورفض اللاعب التجديد بعد تلقيه عرض الأهلي.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها فى السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.





