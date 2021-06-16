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عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الذهبية
الأربعاء 16/يونيو/2021 - 06:00 م
محمد أيمن
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أنهى مجلس إدارة النادي الأهلي الحصول على خدمات محمد حمدي لاعب نادي وادي دجلة مواليد 2003 وذلك في صفقة إنتقال حر لمدة خمسة سنوات عقب إنتهاء عقده مع فريقه الدجلاوي بنهاية الموسم الجاري.
وحصلت إدارة القلعة الحمراء على توقيع محمد حمدي الذي يُلقب بـ "ميسي" وسينضم للقلعة الحمراء بداية من الموسم القادم.
وجاء تعاقد الأهلي مع موهبة دجلة بعد انتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، ورفض اللاعب التجديد بعد تلقيه عرض الأهلي.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها فى السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.
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