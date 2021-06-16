Advertisements

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أنهى مجلس إدارة النادي الأهلي الحصول على خدمات محمد حمدي لاعب نادي وادي دجلة مواليد 2003 وذلك في صفقة إنتقال حر لمدة خمسة سنوات عقب إنتهاء عقده مع فريقه الدجلاوي بنهاية الموسم الجاري.

وحصلت إدارة القلعة الحمراء على توقيع محمد حمدي الذي يُلقب بـ "ميسي" وسينضم للقلعة الحمراء بداية من الموسم القادم.

وجاء تعاقد الأهلي مع موهبة دجلة بعد انتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، ورفض اللاعب التجديد بعد تلقيه عرض الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها فى السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي لمواجهة الترجي دجلة الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ يومين

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يُحدد بديل فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يحسم موقفه النهائي من بقاء حفني في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد يسعى لضم نجم تشيلسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- الأهلي يُعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يوافق على انضمامه للزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

منذ حوالي 19 ساعة

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل..الموت يُفجع الفنان جمال يوسف

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

5 يدفعون مؤمن زكريا للهروب من جحيم الأهلي

أبرز الصفقات المُحتملة والمُرشحين للرحيل عن الأهلي في "ميركاتو الشتاء"

أهم الصفقات المحتملة والمرشحين للرحيل عن الأهلي

أهم أخبار الأهلي اليوم الاثنين 3 - 2 - 2020

الدوري المصري.. أبرز 10 صفقات في الميركاتو الصيفي

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 1 إبريل: أول رد من أحمد فتحي بعد رحيله.. نجم بيراميدز يختار الأهلي ويرفض الزمالك.. التخطيط لتوجيه ضربة قاتلة إلى الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

12:46 م

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

06:00 م

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

08:09 ص

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

11:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة