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موعد مباراة منتخب إنجلترا المقبلة في يورو 2020

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره اسكتلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

موعد مباراة إنجلترا المقبلة في يورو 2020

ويلاقي منتخب إنجلترا نظيره منتخب اسكتلندا، يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن عشر من شهر يونيو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويحتل منتخب إنجلترا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد منتخب اسكتلندا في المركز الرابع بدون نقاط.

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