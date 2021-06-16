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موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس الجيزة

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لوضع التنسيق الخاص بالثانوية العامة وذلك عقب إعلان نتيجة الشهادة الثانوية، وكشفت مصادر بتعليم الجيزة  أن الاحصاء بالمديرية تستعد لعمل التجيهزات الخاصة بدرجات قبول طلاب الثانوية، على أن يتم إعلان تفاصيل التنسيق بعد أسبوعين من الآن.

وأشارت مصادر أن نتيجة الاعدادية سوف تكون فى مدارس محافظة الجيزة غدًا الخميس.

كانت قد توقعت المصادر أن بداية قبول طلاب الثانوية العامة 2021 هذا العام فى محافظة القاهرة سيكون من 250 درجة كمرحلة أولى أما فى محافظة الجيزة سيكون من 240 كمرحلة أولى أيضًا ولكن لم تعلن الدرجات رسميًا حتى الآن.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة إن وزارة التربية والتعليم تتابع المطالبات والهاشتاج التي تطالب بذلك، لكن نتيجة الطالب ستحسب وفق الدرجات التي يحصل عليها في امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط.

وأضافت أن الدرجات التي ستمنح للطالب بامتحانات نهاية العام، هي التي سيتقدم بها إلى تنسيق الثانوية العامة 2021 والثانوية الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والمتفوقين.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة نجاح 83.31% حيث بلغ عدد المتقدمين 163507 طالبا وطالبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني نجح منهم 135267 طالبا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 292 طالب وطالب حيث تصدرت إدارات الوراق وجنوب والشيخ زايد وأكتوبر والعمرانية أعلى نسب النجاح.

كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبه نجاح 96.67%  ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 100% بالاضافه الى نتيجة القسم المهنى بنسبه نجاح 85.23%.

ومن جانبه أكد الأستاذ مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة متمنياً دوام النجاح والتفوق لابنائنا الطلاب.

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