بوتين: اتفقت مع الرئيس الأمريكي على عود السفراء إلى كل من واشنطن وموسكو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه اتفق مع نظيره الأمريكي جو بايدن، على عودة السفراء إلى كل من واشنطن وموسكو، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد موعد محدد للعودة والإجراءات تعتمد على الإجراءات البروتوكولية.



وأضاف "بوتين" في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم عقب اجتماعه مع الرئيس الأمريكي بايدن اليوم الأربعاء أنه تم التطرق إلى قضية شرق أوكرانيا ولكن ليست بالتفاصيل، مؤكدًا أن روسيا لديها التزامات بشأن ما يحدث في أوكرانيا.



وأكد أن موسكو تتحمل مع واشنطن مسؤولية الاستقرار العالمي، لافتًا إلى أنه تم بدء المشاورات بشأن الهجمات السيبرانية، مستطردًا "اكبر عدد هجمات حول العالم تأتي من المجال السيبراني في الولايات المتحدة ثم كندا ثم بريطانيا وروسيا لا توجد في هذه القائمة وتعهدت مع الرئيس الأمريكي خلال القمة بتمديد اتفاقية ستارت لمدة 3 سنوات".



