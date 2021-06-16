ماذا بعد طرح مدينة "نور" ؟ ( فيديو )

انتعاش السوق العقاري .. رفع السعر المستهدف لسهم طلعت مصطفى لـ 15 جنيهاً .. وعملاء: "الرحاب" و "مدينتي" سبب شرائنا في مشروعات طلعت مصطفى





حظيت مدينة " نور" ، أحدث مشروعات مجموعة طلعت مصطفى ، فور طرحها بإقبال واسع من المواطنين، حيث تشهد جميع فروع مبيعات طلعت مصطفى توافد أعداد كبيرة من العملاء منذ بدء طرح المشروع في 8 يونيو .





و على مدار الأيام الماضية تشهد جميع معارض المبيعات لطلعت مصطفى داخل القاهرة وخارجها اقبالاً كبيراً للإستفادة من عروض الافتتاح من "نور" ، والتي تطبق لأول مرة في مصر ، فالشراء مع بداية طرح المشروع يزيد من قيمة استثمارات العملاء أسبوعيا ، حيث أن قيمة الوحدة تزيد كل أسبوع ، مما يعنى أنها استثماراً مضموناً . وأعرب عدد كبير من العملاء عن سعادتهم بالحجز في المشروع الجديد ، نظراً للنجاح الكبير في كافة المشروعات السابقة لمجموعة طلعت مصطفى ، وأعتبروه فرصة جيدة للسكن والاستثمار، حيث أن كلاً من الرحاب ومدينتي يقطنهما الآن ما يقرب من 850 ألف ساكن ، وهو ما جعلهما أكثر المناطق جذباً للراغبين في السكن والاستثمار خلال آخر 25 عاماً .





ومع الإقبال الكبير على الشراء في مدينة "نور" ، رفعت المجموعة المالية "هيرميس" تقييمها لأسهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة من مستويات 12 جنيها إلى نحو 15 جنيها، وتوقعت هيرمس أن تشهد حركة التداولات على أسهم المجموعة نشاطا قويا، مدفوعة بالنظرة الإيجابية للمبيعات المتوقعة لمدينة "نور .