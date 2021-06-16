موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

كشف أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن غدًا الخميس هو أخر ميعاد للانتهاء من أعمال التصحيح، وتبدأ عمليات تجميع الدرجات والمراجعات ثم العرض على اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية للاعتماد.



موعد إعلان النتيجة:



وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أنه من المتوقع أن تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية، أخر الأسبوع المقبل، بعد الاطمئنان على اتخاذ كافة الأعمال الخاصة بنتائج الامتحانات والتي أكد مسبقًا أنه في صالح الطلاب، وتم إعادة توزيع درجات الأسئلة على ورقة الإجابة بعد ورود شكاوي من طلاب الشهادة الإعدادية على بعض الامتحانات.



تجهيز 148 لجنة لاستقبال 35 ألف طالب بامتحانات الدبومات الفنية





وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد وجه بإنهاء الاستعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية والتي من المقرر بدايتها يوم السبت الموافق 19 يونيو الجاري وحتى الخميس الأول من يوليو 2021، وتوفير المناخ المناسب للطلاب والتشديد علي اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا للحفاظ علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

و أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأن المديرية انتهت من تجهيز 148 لجنة لاستقبال 35 ألف و64 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية بجميع النوعيات ( الصناعي، التجاري، الزراعي ) علي مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بواقع 88 لجنة للتعليم الفني الصناعي، و47 لجنة للتعليم الفني التجاري فضلا عن عدد 13 لجنة للتعليم الزراعي.



وأضاف أنه تم الانتهاء من تجهيز اللجان باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من حيث التطهير والتعقيم، ومراعاة المسافات البينية بين الطلاب، فضلا عن توفير كواشف حرارية بكل لجنة وتجهيز غرف عزل فى حالة ظهور حالات مرضية وكذا التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي لتوافر طبيب وزائرة صحية بكل لجنة والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من تجمعات اللجان تحسبًا لأى طوارئ،مشيرا إلى أنه تم التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على العملية الامنية خارج اللجان مؤكدا على أنه تم تجهيز عدد 21 استراحة مجهزة لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بجميع الإدارات التعليمية.