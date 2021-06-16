حماد الرمحي ينعي عميد كلية التجارة السابق بجامعة المنصورة في وفاة زوجته

يتقدم الكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، بخالص التعازي والمواساة للأستاذ الدكتور محمد محمود عطوة عميد كلية التجارة السابق بجامعة المنصورة، في وفاة زوجته الكريمة، تغمدها الله بواسع رحمته، وألهم ذويها الصبر والسلوان.





بسم الله الرحمن الرحيم «وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ».