بالأسماء.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية



وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 92859 طالبا وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 91907 طالب، وبلغت نسبة النجاح 78.9٪ بإجمالي عدد 72575 طالب وطالبة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.



وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.



من ناحيته، أوضح الدكتور محمد سعد، أن عدد أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة بلغ 29 طالب، حصلوا على نسبة مجموع الدرجة النهائية 280. منهم 16 طالبة و13 طالبا؛ لافتًا إلى أن محافظ الإسكندرية أكد ضرورة تكريم الأوائل وتنظيم احتفالية لهم تحفيظا وتشجيعا لهم.

حصلت بوابة "الفجر" الإلكترونية على قائمة بأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية للدور الأول للعام الدراسي 2020 2021.