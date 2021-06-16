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تعليم المنوفية: نسبة نجاح الشهادة الإعدادية تجاوزت الـ90%

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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كشف أحمد سويد مدير تعليم المنوفية، أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية تتخطى 90%، مضيفًا أن الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات بالأمس، وجاري تجميع الدرجات وحصر النتائج من قبل المختصين في الكنترول.

وطمأن سويد الطلاب وأولياء الأمور أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية تتخطى حاجز 90%، مع قرب الانتهاء من تصحيح كافة المواد التي امتحن فيها الطلاب، مؤكدًا على أن الطلاب ومصلحتهم في المقام الأول لدى الوزارة، وأنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تصب في مصلحة الطلاب.

وعلي صعيد متصل وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بإنهاء الاستعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية والتى من المقرر بدايتها يوم السبت الموافق 19 يونيو الجاري وحتى الخميس الاول من يوليو 2021، وتوفير المناخ المناسب للطلاب والتشديد علي اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا للحفاظ علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وأوضح الأستاذ أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بأن المديرية انتهت من تجهيز 148 لجنة لاستقبال 35 ألف و64 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية بجميع النوعيات (الصناعى، التجارى، الزراعى) على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بواقع 88 لجنة للتعليم الفنى الصناعى و47 لجنة للتعليم الفنى التجارى فضلا عن عدد 13 لجنة للتعليم الزراعى، حيث تم الانتهاء من تجهيز اللجان باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من حيث التطهير والتعقيم، ومراعاة المسافات البينية بين الطلاب، فضلا عن توفير كواشف حرارية بكل لجنة وتجهيز غرف عزل فى حالة ظهور حالات مرضية، وكذا التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي لتوافر طبيب وزائرة صحية بكل لجنة والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من تجمعات اللجان تحسبًا لأى طوارئ، مشيرا إلى أنه تم التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على العملية الامنية خارج اللجان مؤكدا على أنه تم تجهيز عدد 21 استراحة مجهزة لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بجميع الادارات التعليمية.

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