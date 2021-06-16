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برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب إعتمادها رسميا من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم  في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 92859 طالبا وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 91907 طالب، وبلغت نسبة النجاح 78.9٪ بإجمالي عدد 72575 طالب وطالبة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

يمكنك الحصول على النتيجة من خلال الرابط التالي:
www.nat.alex-edu.com

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