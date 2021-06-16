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الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الزمالك

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الإصابة التي يعاني منها أحمد فتوح لاعب الفريق.

وقال أسامة في تصريحات خاصة للموقع الرسمي، إن "فتوح" يعاني من شد في عضلة السمانة، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي داخل صالة الجيمانيزيوم النادي.

وأشار إلى أن اللاعب تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي في ودية جنوب إفريقيا.

وأضح طبيب الزمالك أن اللاعب سيغيب عن لقاء الزمالك وأسوان في بطولة الدوري.

ويلتقي الفريق مع أسوان غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

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