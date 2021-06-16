محافظ الإسكندرية موجها التحية لأولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية: "السبب الرئيسي في النجاح"



جاء ذلك عقب اعتماده نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة الدور الأول للعام الدراسي 2020 2021. وأعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.



كما قدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.



وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 92859 طالبا وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 91907 طالب، وبلغت نسبة النجاح 78.9٪ بإجمالي عدد 72575 طالب وطالبة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.





قدم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الشكر لأولياء أمور الشهادة الإعدادية على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم.