رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم











وقال الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 ستكون متاحة من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالمديرية.

لذلك تنشر بوابة " الفجر" رابط مباشر للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 20202021 في محافظة الفيوم، بعد اعتمادها رسميا من محافظ الفيوم للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور وسرعة التعرف على نتائجهم، حيث يمكنكم الاستعلام عنها بالضغط هنــــــــــــــــــــــا وقال الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 ستكون متاحة من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالمديرية.

وسط حالة من التوتر القلق ينتظهر طلاب الشهادة الأعدادية، بمحافظة الفيوم، ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 20202021 حيث يترقب اولياء الامور بشغف شديد ظهور النتيجة.