Advertisements

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
Advertisements
وسط حالة من التوتر القلق ينتظهر طلاب الشهادة الأعدادية، بمحافظة الفيوم، ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 20202021 حيث يترقب اولياء الامور بشغف شديد ظهور النتيجة. 

لذلك تنشر بوابة " الفجر" رابط مباشر للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 20202021 في محافظة الفيوم، بعد اعتمادها رسميا من محافظ الفيوم للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور وسرعة التعرف على نتائجهم، حيث يمكنكم الاستعلام عنها بالضغط هنــــــــــــــــــــــا


وقال الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 ستكون متاحة من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالمديرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة الفيوم

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ 37 دقيقة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يُحدد بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل..الموت يُفجع الفنان جمال يوسف

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ يومين

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- الأهلي يُعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يوافق على انضمامه للزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يسعى لضم نجم تشيلسي

منذ حوالي 7 ساعات

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالاسم فقط موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 في جميع المحافظات عبر مواقع مديريات التربية والتعليم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 جميع محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 بجميع المحافظات ورابط الاستعلام المباشر

NOW | بوابة الازهر الالكترونية تنشر نتيجه الشهاده الاعداديه ونتيجه الشهاده الابتدائيه الفصل الدراسي الاول 2020 هنا برقم الجلوس فقط

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 الترم الأول برقم الجلوس والاسم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

06:00 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

12:46 م

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

08:09 ص

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

11:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة