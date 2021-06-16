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تقرير يتوقع مصير أسعار الفائدة في إجتماع البنك المركزي غدًا

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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توقعت بحوث بلتون أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا الخميس؛ للحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.

 

وقال التقرير: "ارتفعت قراءة التضخم العام السنوي لمصر إلى 4.9% في مايو ومقارنة بـ 4.1% في أبريل، متأثرة بنسبة كبيرة بفترة المقارنة. تعكس القراءة السنوية ارتفاع بواقع 0.7% مقارنة بارتفاعها بنحو 0.9% في أبريل، متأثرة بزيادة أسعار السلع الغذائية بنحو 1.5%.

 

وأضاف: "تتوقع ارتفاع قراءة التضخم العام السنوي خلال النصف الثاني من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيا على السوق المحلي إلى جانب أثر فترات المقارنة".

 

واشار التقرير إلى أن قراءة التضخم العام السنوي جاءت تتماشى مع الاتجاه الصاعد المتوقع  سابقا، مقترباً من نطاق هدف المركزي عند 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022. إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول.

 

وأكد على  أن التوقعات تشير إلى الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 17 يونيو، للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة.

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