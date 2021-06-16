السودان: ترقب قرارات مهمة بخصوص القوات المشتركة لحفظ السلام

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، إن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، أبلغه بأن اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، ستصدر قرارات مهمة خلال الأيام المقبلة فيما يتعلق بتأسيس القوات المشتركة لحفظ السلام التي سيتم تكوينها من القوات النظامية وشركاء السلام.





والتقى الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأربعاء، مع بيرتس، حيث أطلعه على سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، مشيدًا بالتواصل المستمر الذي تقوم به البعثة مع الحكومة.





وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، عن شكر السودان وتقديره للدعم الكبير الذي يجده من بعثة (يونيتامس).





من جانبه، قال رئيس البعثة، إن القرارات الخاصة بتأسيس القوات المشتركة لحفظ السلام، ستلقى اهتمامًا كبيرًا من المجتمع الدولي الذي يراقب تطورات الأوضاع في السودان، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق سلام جوبا.





وأوضح، فولكر، أن اللقاء مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة تناول عددًا من القضايا العالقة فيما يخص تنفيذ اتفاق جوبا.





حذر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك من أن تدخل البلاد في حالة من التشظي والانقسام بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والفوضى والهشاشة الأمنية التي سادت خلال الأيام الماضية، كاشفًا عن إجراءات اقتصادية تتضمن سياسات جمركية وضريبية جديدة لتخفيف العبء على المواطنين.





وقال «حمدوك» في خطاب وجهه للشعب، مساء الثلاثاء إنه سعى لحفظ التوازن الصعب بين كل مكونات البلاد، مما جعله عرضة للاتهام بالضعف وعدم القدرة على المواجهة، مشيرًا إلى أن مصير البلاد والشعب كان هدفه في كل المواقف التي اتخذها.





ويعيش السودان صعوبات اقتصادية بالغة وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 500% وخروج العديد من الأعمال عن دائرة الإنتاج.





ويعاني السودان من ارتفاع الديون الخارجية إلى أكثر من 60 مليار دولار وانهيار معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية بسبب الفساد والسياسات التي اتبعت خلال فترة حكم عمر البشير التي استمرت 30 عامًا.



