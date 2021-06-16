أمير كرارة عن محمد حماقي: ولاد الأصول اللي مفيش زيهم

شارك النجم أمير كرارة صورة جمعته بالمطرب محمد حماقي، وذلك من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتب "كرارة" قائلا: "ولاد الأصول اللى مفيش زيهم".



وكانت آخر أعمال الفنان أمير كرارة السينمائية فيلم "كازبلانكا" مع عدد من الفنانين منهم عمرو عبد الجليل وإياد نصار ولبلبة وغادة عادل وأحمد داش وآخرون.