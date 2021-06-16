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أمير كرارة عن محمد حماقي: ولاد الأصول اللي مفيش زيهم
الأربعاء 16/يونيو/2021 - 08:47 م
مي مرسي
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شارك النجم أمير كرارة صورة جمعته بالمطرب محمد حماقي، وذلك من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكتب "كرارة" قائلا: "ولاد الأصول اللى مفيش زيهم".
وكانت آخر أعمال الفنان أمير كرارة السينمائية فيلم "كازبلانكا" مع عدد من الفنانين منهم عمرو عبد الجليل وإياد نصار ولبلبة وغادة عادل وأحمد داش وآخرون.
وكتب "كرارة" قائلا: "ولاد الأصول اللى مفيش زيهم".
وكانت آخر أعمال الفنان أمير كرارة السينمائية فيلم "كازبلانكا" مع عدد من الفنانين منهم عمرو عبد الجليل وإياد نصار ولبلبة وغادة عادل وأحمد داش وآخرون.
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