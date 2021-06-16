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بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاربعاء، عن حالة الطقس ليوم غد الخميس، حيث تشهد البلاد استقرارًا في درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تؤدي إلي أنخفاض الرؤية الافقية.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الخميس، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه الحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية، بينما
يكون طقس حار علي جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتوقع الهيئة، أن يسود غدًا الخميس ليلا، طقس لطيف علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بينما يكون معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا
الخميس، حيث تشهد البلاد نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الي مترين الا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية الي شمالية شرقية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الي ٣ متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الخميس :  القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

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