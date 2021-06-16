شاهد.. مصر ترسل مساعدات إنسانية لدولة لبنان

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرارًا للدعم المصري الموجه للأشقاء اللبنانيين، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لمغادرة سفينة الإمداد المصرية من ميناء السويس إلى ميناء بيروت، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية مصر العربية.



وتعتبر المساعدات المصرية، إحدى أوجه التعاون المضيئة في العلاقات المصرية اللبنانية، واستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة.

