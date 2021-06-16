المفوض السامي للأمم المتحدة:قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بدراهم حرب في حق الشعب الفلسطيني

تلقي رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم خطابًا من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، ردًا على خطابه المرسل إليها بشأن قرار البرلمان العربي في جلسته الطارئة المنعقدة بتاريخ 19 مايو2021م، والتي خُصِصت لمناقشة الجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، والعدوان الغاشم على قطاع غزة.



حيث أعربت "باشليه" عن خالص شكرها وتقديرها لرئيس البرلمان العربي على خطابه، المتضمن مطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات الفورية والحازمة لإلزام حكومة القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" بوقف المجازر ضد الشعب الفلسطيني، وعمليات الهدم والإخلاء والتطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة، فضلًا عن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.



كما أعربت في خطابها عن قلقها البالغ إزاء الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك التصعيد الأخير والذي أسفر عن وقوع الكثير من القتلى، وأضافت أنها أكدت في خطابها أمام مجلس حقوق الإنسان خلال جلسته الاستثنائية "الـ30"المنعقدة بتاريخ 27 مايو 2021م، على أن الضربات الجوية الإسرائيلية في المناطق المأهولة بالسكان، في حال تبين أنها استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهداف مدنية، فإنها قد تشكل جرائم حرب.



وأكدت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية باعتبارها سلطة الاحتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي، بتوفير الحماية للمواطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

