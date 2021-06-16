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كارتيرون يستقر أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ملف العائدين من الإعارة لصفوف الفارس الأبيض في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

العائدون من الإعارة لصفوف الزمالك في الموسم الجديد

كشف مصدر بنادي الزمالك اخر تطورات ملف العائدين من الإعارة لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الموسم الجديد بناء على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، استقر على عودة محمد أوناجم المهاجم المغربي المعار لنادي الوداد البيضاوي، بإلاضافة إلى مصطفى فتحي المعار لنادي سموحة السكندري.

وأكمل المصدر أن كارتيرون طلب عودة محمد صبحي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الزمالك، المعار إلى الاتحاد السكندري بينما لم يحسم المدرب الفرنسي مسألة عودة رزاق سيسه.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمواجهة أسوان مساء الخميس المقبل ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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