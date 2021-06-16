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حسم موقف دي ليخت من مواجهة النمسا في اليورو

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
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 قال فرانك دي بور مدرب هولندا إن المدافع ماتياس دي ليخت سيعود إلى التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم عندما تواجه النمسا ضمن منافسات المجموعة الثالثة يوم الخميس.

وأبلغ دي بور الصحفيين أن المدافع البالغ عمره 21 عاما، الذي تعرض لإصابة في الفخذ خلال اليوم الأخير لمعسكر بلاده في البرتغال قبل حوالي عشرة أيام، سيبدأ المباراة في ملعب يوهان كرويف لكنه رفض الكشف عن اللاعب الذي سيخرج من التشكيلة.

وقال دي بور للصحفيين "دي ليخت في حالة رائعة جدا ولقد تدرب بقوة ولقد أظهر أنه بات مستعدا تماما".

ومن المتوقع أن يكون هذا التغيير الوحيد في تشكيلة الفريق الذي فاز 3-2 على أوكرانيا في أمستردام يوم الأحد الماضي.

وفازت النمسا بالجولة الافتتاحية أيضا وتغلبت 3-1 على مقدونيا الشمالية في بوخارست.

وردا على سؤال حول تقييمه لمستوى النمسا، قال دي بور "فريق جيد. يستطيع اللعب بأساليب مختلفة وفقا لما تابعته. هذا فريق جيد يضم العديد من لاعبي رد بول (سالزبورج)... يلعب الفريق بكل حماس".

وتحدث دي بور عن قرار إيقاف ماركو أرناوتوفيتش مهاجم النمسا مباراة واحدة بسبب طريقة احتفاله بالتسجيل أمام مقدونيا الشمالية.

وقال دي بور "تابعت أنه حدث تحقيق لكن لا أعرف بالضبط التفاصيل. أشعر بالأسف من أجل النمسا لأنه لاعب جيد. ستكون هذه خسارة للنمسا، لذا في هذا السباق فإنها ستكون أفضلية لنا".

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