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موعد مباراة منتخب فرنسا المقبلة في يورو 2020

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 07:13 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره المجر يوم السبت المقبل ١٩ يونيو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو ٢٠٢٠".

وستلعب مباراة منتخب فرنسا ضد نظيره المجر يوم السبت المقبل في بطولة يورو ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة منتخب فرنسا ضد نظيره المجر يوم السبت المقبل في بطولة يورو ٢٠٢٠ على قناة "بي إن سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويحتل منتخب فرنسا المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته في بطولة يورو بينما يتواجد منتخب المجر في المركز الأخير بدون نقاط.

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