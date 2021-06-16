موعد مباراة البرازيل ضد بيرو في بطولة كوبا أمريكا

يواجه منتخب البرازيل، نظيره بيرو، يوم الجمعة 18 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا.





وحقق المنتخب البرازيلي الفوز في مباراة الافتتاح على حساب فنزويلا، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، بينما تعد تلك هى المباراة الأولى لمنتخب بيرو في البطولة.





وسوف تقام المباراة بين البرازيل وبيرو في الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.



