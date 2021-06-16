Advertisements
موعد مباراة البرازيل ضد بيرو في بطولة كوبا أمريكا
الأربعاء 16/يونيو/2021 - 07:22 م
أحمد عصام
Advertisements
يواجه منتخب البرازيل، نظيره بيرو، يوم الجمعة 18 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا.
وحقق المنتخب البرازيلي الفوز في مباراة الافتتاح على حساب فنزويلا، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، بينما تعد تلك هى المباراة الأولى لمنتخب بيرو في البطولة.
وسوف تقام المباراة بين البرازيل وبيرو في الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.
Advertisements