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راحة من التدريبات لثنائي الأهلي

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح ثنائي الفريق علي معلول وأليو ديانج راحة سلبية من التدريبات الجماعية التي يخوضها الفريق اليوم استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الترجي التونسي، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. 

وانتظم الثنائي في معسكر الأهلي أمس الثلاثاء وكان مفترضا مشاركتهما في مران اليوم، ولكن الجهاز الفني فضل منحهما راحة من التدريبات تجنبا للإجهاد بعد مشاركتهما مع منتخبي بلديهما ضمن الأجندة الدولية.

وكان الأهلي قد توجه إلى الملعب الفرعي باستاد رادس لخوض مرانه الأول في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. 

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس مساء أمس الثلاثاء. 

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الترجي التونسي المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها في القاهرة.

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