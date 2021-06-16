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موسيماني يعقد جلسة مع طبيب الأهلي

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي الذي يقام مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد رادس في تونس، استعدادا لمباراة الذهاب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص بيتسو موسيماني على الاطمئنان على حالة اللاعبين الدوليين وكذلك اللاعبين المشاركين في التدريبات بعد عودتهم من الإصابة. 

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، قد وصلت إلى تونس مساء أمس الثلاثاء.
 
وضمت قائمة الأهلي في تونس كلا من:
محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.

ويستعد الأهلي لمباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

ويدخل الأهلي مباراة الترجي بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب.

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