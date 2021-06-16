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موسيماني يعقد جلسة مع طبيب الأهلي
الأربعاء 16/يونيو/2021 - 07:25 م
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي الذي يقام مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد رادس في تونس، استعدادا لمباراة الذهاب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وحرص بيتسو موسيماني على الاطمئنان على حالة اللاعبين الدوليين وكذلك اللاعبين المشاركين في التدريبات بعد عودتهم من الإصابة.
وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، قد وصلت إلى تونس مساء أمس الثلاثاء.
وضمت قائمة الأهلي في تونس كلا من:
محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.
ويستعد الأهلي لمباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.
ويدخل الأهلي مباراة الترجي بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب.
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