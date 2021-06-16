عاجل.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك









نجح مسؤولي نادي بيراميدز فى الحصول على توقيع عمرو كمال عبد الواحد لاعب الفريق الكروي الأول بالنادى المصري، استعداداً لضم اللاعب بشكل رسمي لصفوف بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وكشف مصدر مسئول داخل بيراميدز عن حصول الفريق السماوي على توقيع هداف نادي المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر بعدما رفض تجديد تعاقده مع المصري البورسعيدي خلال الفترة الماضية.





وأشار المصدر إلى أن على ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري ساهم بجزء كبير في اتمام هذه الصفقة، حيث أنه أقنع اللاعب بالانضمام إلى صفوف بيراميدز.





جاء ذلك بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع النادي البورسعيدي، ونجح بيراميدز فى التوصل لاتفاق مع اللاعب بعد أن اتم الاتفاق على كافة بنود التعاقد ، وبالرغم من ان اللاعب كان قريبا من الانضمام لنادى الزمالك خلال الفترة الماضية الا انه فضل الانتقال لبيراميدز.





ونجح عمر كمال عبد الواحد فى جذب الأنظار اليه فى الموسم الحالي، بعدما تالق و سجل 10 اهدف تحت قيادة على ماهر المدير الفنى لفريق المصري، وبات من الاعمدة الاساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى لفريق المصري البورسعيدي.











